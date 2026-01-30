Похитившей подростка в Красноярске предъявили обвинение

Фигурантке уголовного дела о фиктивном похищении сына красноярского бизнесмена Аделине Батыровой предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает СКР. В настоящее время она находится под арестом, меру избрали до 22 марта.

18-летней жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, она вступила в преступный сговор с мошенниками. Согласно их схеме, женщина должна была забрать деньги в Красноярске и передать их курьеру. Батырова и подросток вскрыли в доме у последнего четыре сейфа и похитили свыше 2,5 млн рублей. Себе она оставила около 31 тыс. рублей — остальное отдала курьеру. Затем они вдвоем отправились в съемную квартиру.

До этого появилась информация, что защита подозреваемой обжалует меру пресечения для Батыровой. По словам ее адвоката Елены Сухих, жалоба будет подана в Красноярский краевой суд.