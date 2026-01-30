ВСУ перебросили под Харьков элитные заградотряды ВСУ перебросили заградотряды в Харьковскую область для борьбы с дезертирством

Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область элитные заградотряды из Львова для борьбы с массовым дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В числе передислоцированных частей назван 17-й центр специального назначения главного управления военной службы правопорядка.

Командование ВСУ с целью пресечения многочисленных случаев самовольного оставления части перебрасывает в Харьковскую область элитные заградотряды из Львова, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дибровы, Ильичевка (Озерное) и Закотное в ДНР отмечено заметное продвижение российских подразделений. ВСУ пытаются сдерживать наступление и предпринимают контратаки, однако без каких-либо успехов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого генерал-майор Владимир Попов заявил, что многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», переданные российским военным, помогут ВС РФ освободить Донбасс от украинских сил. По его словам, сложные погодные условия на некоторых участках фронта делают использование легких и проходимых роботов особенно важным.