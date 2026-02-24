Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:30

Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России

Военэксперт Онуфриенко: наемники ВСУ готовы помогать России ради денег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Часть иностранных наемников из рядов Вооруженных сил Украины готовы сотрудничать с Россией из-за более высоких выплат российским специалистам, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, Киев иностранным военным профессионалам платит меньше, чем специалисты такого же уровня получают в ВС РФ.

Есть такой момент: деньги, которые платит «солдатам удачи» Киев, все-таки меньше, чем Россия платит своим специалистам. Поэтому некоторые из наемников, узнав о таком, выражают готовность перейти на сторону ВС РФ или готовы продавать россиянам секреты тех подразделений, в которые их засунул Киев, — сказал Онуфриенко.

Он также отметил, что наемничество начало вырождаться в рядах ВСУ еще в 2022 году, уже тогда «солдат удачи» начали переводить с обещанных должностей в штурмовики, им стали задерживать выплаты, и уже тогда они начали бежать с Украины. Потом ради медийного эффекта из них стали формировать показательные подразделения, и платить более исправно, но по мере неудач на фронте все вернулось, и теперь наемники опять дезертируют, рассказал Онуфриенко.

При этом от наемничества как такового Киев не откажется, потому что трудности с мобилизацией внутри Украины только усиливаются, а дыры на фронте кем-то затыкать надо. А в Латинской Америке огромное количество бедняков, готовых за небольшие суммы воевать против кого угодно, — подчеркнул Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций.

