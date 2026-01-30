Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:19

Скандинавский антициклон принесет в столицу морозную погоду без осадков

Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидается мороз до -13 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переменная облачность и отсутствие осадков при температуре до -13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, погоду в столичном регионе определяет влияние скандинавского антициклона.

С наступлением пятницы инициатива в атмосфере столичного региона перешла к скандинавскому антициклону, благодаря чему снегопады прекратились, облака поредели, а морозы стали крепчать. Сейчас в Москве за окном — минус 15,3, ясно, без осадков. Ветер северный два метра в секунду. Влажность — 80%. Атмосферное давление растет — 747,5 миллиметра ртутного столба, — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что в течение дня существенных изменений погодных условий не ожидается. В Москве сохранится переменная облачность, осадки маловероятны. Ожидается северный ветер 3–8 метров в секунду. Дневная температура составит от -10 до -13 градусов. Атмосферное давление, по прогнозу, повысится до 751 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, что метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировала в январе аномально большое количество осадков. Установлен рекорд за последние 203 года. По данным обсерватории, температура воздуха в столице на 29 января оказалась ниже климатической нормы на полтора градуса.

