СК возбудил дело после высадки подростка из поезда в мороз Уголовное дело возбудили в Забайкалье после высадки подростка из поезда в мороз

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как проводник высадила подростка в незнакомой ему местности в Забайкалье при минусовых температурах, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Несовершеннолетний пассажир проспал свою станцию и был оставлен на другой, в 150 километрах от нужного пункта.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 16-летнего подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз по пути в колледж. Юноша ехал на учебу со станции Могоча до станции Шилка, однако во время поездки уснул и проехал свою остановку. Проводник не разбудил подростка и высадил его на следующей станции. С матерью несовершеннолетнего сотрудник не связался, связаться с ней подростку пришлось уже после высадки.