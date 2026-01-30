Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:18

Назван самый популярный витамин у россиян в январе

Спрос на витамин Е вырос у россиян в январе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В январе россияне проявили повышенный интерес к витамину E — спрос на его покупку показал рост на 15%, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета». Они изучили почти 3 млн чеков и выяснили, что в первом месяце нового года спрос на витамины в России снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е — 15%, — говорится в материале.

Значительно уменьшился интерес к витаминам A и C — их потребление сократилось на 30% и 29% соответственно. Группа K также стала менее востребованной, упав на 26%. Поливитамины и микроэлементы потеряли в популярности на 21% и 15% соответственно. Витамин B снизился на 8%, тогда как витамин D — лишь на 3%.

Специалисты считают, что снижение интереса к определенным витаминам может быть обусловлено тем, что пик заболеваний гриппом и ОРВИ в России приходится на зимний период. В это время люди предпочитают восполнять недостаток витаминов за счет натуральных продуктов, таких как овощи и фрукты.

Ранее врач Татьяна Молостова рассказала, что в холодное время года многие россияне сталкиваются с дефицитом витаминов и микроэлементов. Она отметила, что при нехватке нутриентов у человека могут появиться болезненные трещинки в уголках рта. Среди других симптомов гиповитаминоза — усталость при обычных нагрузках, апатия и ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

