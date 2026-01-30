Зимняя Олимпиада — 2026
Врач объяснила, почему важно мыть экзотические фрукты

Врач Уланкина: от экзотических фруктов можно подхватить вирус Нипах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
От экзотических фруктов можно подхватить вирус Нипах, рассказала LIFE.ru врач кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. Она призвала правильно мыть плоды.

В профилактических целях манго следует тщательно мыть перед едой: под проточной водой, протирая чистой губкой или специальной щеткой, очищать кожуру. А туристам, выезжающим в страны с высоким риском заражения, не стоит есть фрукты, если они надкусаны и повреждена кожура, — рассказала Уланкина.

Врач отметила, что до 75% случаев болезни могут закончиться летальным исходом. По ее словам, симптомы в большинстве случаев проявляются спустя четыре — семь суток после инфицирования.

Ранее сообщалось, что риск распространения вируса Нипах за пределы Индии в настоящее время оценивается как низкий. В ВОЗ отметили, что внимательно отслеживают ситуацию с выявленными случаями заражения.

