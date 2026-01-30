В МИД России предупредили о милитаризации Германии В МИД заявили о милитаризации Германии под лозунгом противостояния России

Германия под лозунгом необходимости сдерживания России проводит программы масштабного перевооружения, а также адаптации инфраструктуры под военные задачи, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. Он также отметил, что в Германии официально заявили о намерении превратить бундесвер в самую сильную конвенциональную армию в Европе.

Под лозунгом необходимости сдерживать Россию реализуются программы масштабного перевооружения страны, адаптации инфраструктуры и логистики под военные потребности, — сказал Любинский.

Ранее посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что королевство в 2025 году проводило активную политику милитаризации. По его словам, страна стремительно превращается в ключевой элемент инфраструктуры НАТО.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские политические элиты не готовы к прямому военному конфликту с Россией, однако сознательно продолжают курс на конфронтацию. По его словам, правящие элиты не могут «слезть с предвоенной иглы», так как отказ от мифа о «российской угрозе» поставит под вопрос политику милитаризации с огромными военными расходами.