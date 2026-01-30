«Никто не пытается понять»: Дмитриев высказался о поджоге дома Стармера Дмитриев: в Британии не пытаются разобраться в истории с поджогом дома Стармера

Британские СМИ замалчивают историю с арестом пяти молодых людей по подозрению в попытке поджечь дома и автомобиль премьер-министра Кира Стармера, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. По его словам, никто в стране не пытается разобраться в причинах и мотивах этого инцидента.

Обычный день в Великобритании, где живет Стармер: пятеро молодых моделей арестованы за попытку поджечь предыдущий дом Стармера, его нынешний дом и его предыдущую машину. Традиционные СМИ замалчивают эту историю. Никто не пытается понять мотивы, — написал он.

Пожары, о которых идет речь, произошли в период с 8 по 12 мая 2025 года в районе Кентиш-Таун, где проживал Стармер. На момент происшествий политик уже переехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Подозреваемыми оказались двое граждан Украины — 21-летний Роман Лавринович и 35-летний Петр Починок, гражданин Румынии выходец с Украины 27-летний Станислав Карпюк. Еще один подозреваемый, 48-летний мужчина, был задержан в июне 2025 года, однако обвинения ему не предъявлялись. Пятого подозреваемого задержали накануне, 29 января, но освободили на время расследования. В свою очередь Лавринович, Починок и Карпюк вину не признали.

Ранее Дмитриев заявил, что лидеры Евросоюза (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас) подорвали потенциал европейских стран. Он сослался на данные отраслевых европейских организаций.