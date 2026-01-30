Страна ЕС неожиданно обвинила США в недостаточных мерах против Ирана МИД Эстонии: США приняли недостаточно мер для принуждения Ирана к переговорам

США приняли недостаточно мер для принуждения Ирана к переговорам, считает главы МИД Эстонии Маргус Цахкна. В интервью газете Politico он отметил, что положительно оценил решение ЕС объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, — сказал Цахкна.

Ранее стало известно, что Европейский союз официально включил КСИР в список террористических организаций. Как сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране. ЕС также расширил экспортные ограничения против Исламской Республики.

При этом в МИД Ирана заявили, что Тегеран примет необходимые меры в ответ на решение Евросоюза. Ведомство назвало этот шаг незаконным и стратегической ошибкой, обвинив Европу в лицемерии на фоне конфликта в секторе Газа. Дипломаты подчеркнули, что они будут защищать суверенитет страны от любого рода иностранного вмешательства.