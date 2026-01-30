Иран пообещал ответить на объявление КСИР террористами МИД Ирана: Тегеран примет меры после объявления КСИР террористами со стороны ЕС

Тегеран примет необходимые меры в ответ на решение Евросоюза внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, сообщила пресс-служба МИД Ирана. Ведомство назвало этот шаг незаконным и стратегической ошибкой, обвинив Европу в лицемерии на фоне конфликта в секторе Газа.

Дипломаты заявили, что будут защищать суверенитет и интересы страны от любого рода иностранного вмешательства. В опубликованном тексте подчеркивается, что Европа, по мнению Тегерана, пытается таким образом скрыть снижение собственной глобальной роли.

Исламская Республика Иран предпримет все необходимые меры для защиты интересов и законных прав иранского народа от этого незаконного и направленного против Ирана шага Евросоюза, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Европейский союз официально включил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Как сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране.