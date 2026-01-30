Стали известны особенности новейшей РСЗО «Сарма»

Новейшая высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую Ростех впервые представит на оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сможет применять снаряды от «Торнадо-С» и «Смерч», заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. По его словам, комплекс способен выпустить весь залп ракет за 18 секунд.

Машина может применять как зарекомендовавшие себя реактивные снаряды для «Смерча», так и новейшие управляемые реактивные снаряды для «Торнадо-С». Весь залп ракет РСЗО способна выпустить всего за 18 секунд, — отметил Оздоев.

Он также отметил, что еще одна особенность новой РСЗО — это высокая мобильность. Установка способна подготовиться к стрельбе всего за три минуты, а после за то же время покинуть ее. При этом боевая машина развивает скорость по шоссе до 95 км/ч и имеет запас хода в 1000 километров.

Ранее сообщалось, что Ростех впервые представит «Сарму» на оборонной выставке World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Разработчики отмечали, что она предназначена для поражения живой силы, артиллерии, бронетехники и систем ПВО.