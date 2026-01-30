Ростех впервые покажет новейшую РСЗО

Ростех представит на оборонной выставке World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», сообщили в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что она предназначена для поражения живой силы, артиллерии, бронетехники и систем ПВО.

Госкорпорация «Ростех» впервые покажет новейшую высокомобильную реактивную систему залпового огня «Сарма». Премьера комплекса вооружения состоится на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в рамках экспозиции «Рособоронэкспорта — уточнили в Ростехе.

Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. По его словам, этот комплекс с удовольствием закупают многие зарубежные страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты.

Также Чемезов сообщил, что технические возможности ЗРПК «Панцирь» практически безграничны и продолжают наращиваться. По его словам, они «сбивают все, что летит».