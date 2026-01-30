Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:22

«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура

Бур из сериала «Реальные пацаны» до самой смерти ежедневно общался с дочерью

Андрей Бур Андрей Бур Фото: vk.com/byrand
Актер Андрей Бур, известный по ролям в сериалах «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «Мент в законе», каждый день общался с дочерью, которая обнаружила его бездыханное тело, пишет aif.ru. Брат артиста Олег рассказал, что девушка забила тревогу, когда отец перестал отвечать и поехала к нему домой.

14 января он не выходил на связь, и она поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно, — рассказал собеседник.

Бур даже приезжал к родственникам отмечать новогодние праздники. Он уехал 6 января, а 16 числа его не стало. Тело увезли в Лефортовский морг, вскрытие проводили там. Олег рассказал, что Буру было тяжело дышать в последние дни перед кончиной. Предположительно, причиной скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.

Информация о смерти актера появилась только 29 января. Бур появился более чем в 50 проектах, в их числе «Полицейский с Рублевки» и «Реальные пацаны». Его последняя роль — водитель в сериале «Солнце, море, два ствола». На момент смерти артисту было 46 лет.

актеры
смерти
трагедии
похороны
