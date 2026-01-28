Скончался актер из «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки»

Российский актер Андрей Бур (Бурычев) скончался на 47-м году жизни, следует из данных портала «Кино-Театр.ру». Он появился более чем в 50 проектах, в их числе «Полицейский с Рублевки — 3» и «Реальные пацаны», где сыграл сотрудника ППС и бармена соответственно.

Бур родился 25 октября 1979 года, скончался 16 января 2026 года. Причины смерти неизвестны. Его последняя роль — водитель в сериале «Солнце, море, два ствола».

