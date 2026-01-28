Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:42

Скончался актер из «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки»

Актер Андрей Бур скончался в 46 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский актер Андрей Бур (Бурычев) скончался на 47-м году жизни, следует из данных портала «Кино-Театр.ру». Он появился более чем в 50 проектах, в их числе «Полицейский с Рублевки — 3» и «Реальные пацаны», где сыграл сотрудника ППС и бармена соответственно.

Бур родился 25 октября 1979 года, скончался 16 января 2026 года. Причины смерти неизвестны. Его последняя роль — водитель в сериале «Солнце, море, два ствола».

Ранее певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила о смерти свекрови из Магнитогорска. В своем блоге она опубликовала трогательное видео с участием родственницы и дочери Ани.

Народный артист России Андрей Соколов также поделился горем — у него умерла мама. Женщина скончалась на 92-м году жизни. Причины не раскрываются.

До этого в возрасте 90 лет скончался народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко. Он был худруком петербургской капеллы с 1974 года. Чернушенко оставил богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков.

