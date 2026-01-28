Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье Ольга Орлова сообщила о смерти свекрови из Магнитогорска

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила о смерти своей свекрови из Магнитогорска. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала трогательное видео с участием родственницы и своей дочери Ани.

Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина, — подписала кадры Орлова.

Тем временем певец Дима Билан сообщил о смерти своей шиншиллы Плюши, которую он завел год назад. Артист пояснил, что питомица погибла в результате несчастного случая. Травмы, полученные животным, оказались несовместимы с жизнью.

Ранее о смерти матери рассказал народный артист России Андрей Соколов. Женщина скончалась на 92-м году жизни. Причины не раскрываются.

До этого Telegram-канал Mash написал, что актриса Анна Ардова, известная по скетч-шоу «Одна за всех», вышла в устойчивую ремиссию после борьбы с онкологией. Последнее обследование выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание. Канал пишет, что в 2017 году актрисе полностью удалили почку из-за опухоли.