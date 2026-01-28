Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех» Mash: актриса Ардова вышла в устойчивую ремиссию после борьбы с онкологией

Telegram-канал Mash пишет, что актриса Анна Ардова, известная по сериалу «Одна за всех», вышла в устойчивую ремиссию после борьбы с онкологией. По информации издания, последнее обследование выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

В материале говорится, что 56-летняя артистка официально находится в III клинической группе, к которой относятся пациенты, прошедшие радикальное лечение по поводу злокачественных новообразований и вышедшие в ремиссию. Канал пишет, что в 2017 году актрисе полностью удалили почку из-за опухоли.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

До этого Симоньян рассказала, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Из-за этого она не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который занял первое место в рейтинге издательства АСТ.