Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 12:04

Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»

Mash: актриса Ардова вышла в устойчивую ремиссию после борьбы с онкологией

Анна Ардова Анна Ардова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash пишет, что актриса Анна Ардова, известная по сериалу «Одна за всех», вышла в устойчивую ремиссию после борьбы с онкологией. По информации издания, последнее обследование выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

В материале говорится, что 56-летняя артистка официально находится в III клинической группе, к которой относятся пациенты, прошедшие радикальное лечение по поводу злокачественных новообразований и вышедшие в ремиссию. Канал пишет, что в 2017 году актрисе полностью удалили почку из-за опухоли.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

До этого Симоньян рассказала, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Из-за этого она не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который занял первое место в рейтинге издательства АСТ.

Россия
шоу-бизнес
актрисы
онкология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский журналист-иноагент задолжал России почти 3,4 млн рублей
Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой
В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Психолог ответил, откуда берутся слухи о когнитивных способностях Трампа
Песков ответил на вопрос о потерях ВС России в ходе СВО
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.