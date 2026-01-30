Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:30

«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона

Колумнист Bloomberg Брэндс: Европа стала олицетворением слабости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа в современном мире стала олицетворением слабости, заявил колумнист агентства американского Bloomberg Хэл Брэндс. По его мнению, это результат собственных стратегических ошибок и неудач региона, за которые теперь приходится платить.

Бедная Европа <...> она стала олицетворением слабости в беспокойное время, которое наступило (в период после холодной войны. — NEWS.ru). Европа находится в этом положении в основном из-за своих собственных выборов и неудач, — написал автор.

По мнению Брэндса, к 2010-м годам Европа стала зависима от России в энергетике, от Соединенных Штатов в сфере безопасности, а от Китая начало зависеть ее экономическое процветание.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что упадок Евросоюза в экономической и политической сферах представляет собой следствие его чрезмерной увлеченности поддержкой Украины. Сенатор пояснил, что, выступая на стороне Киева, Брюссель фактически противостоит России. По словам Пушкова, разорвав все связи с Москвой, ЕС значительно утратил свое влияние на международной арене.

