Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире Пушков заявил, что Арктика становится линией разлома между Западом и Востоком

История вокруг США и Гренландии становится новой линией разлома между геополитическим Западом и Востоком, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, требования Белого дома по этому вопросу не являются капризом президента США Дональда Трампа.

История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком, — сказал Пушков.

Ранее французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

До этого сообщалось, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова под суверенитет Вашингтона. Основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.