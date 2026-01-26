Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 03:21

Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире

Пушков заявил, что Арктика становится линией разлома между Западом и Востоком

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

История вокруг США и Гренландии становится новой линией разлома между геополитическим Западом и Востоком, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, требования Белого дома по этому вопросу не являются капризом президента США Дональда Трампа.

История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком, — сказал Пушков.

Ранее французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

До этого сообщалось, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова под суверенитет Вашингтона. Основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.

США
Алексей Пушков
Гренландия
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году
Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад
В России с 1 февраля вступят в силу новые правила возврата ряда товаров
Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение
Медведев рассказал, почему страны хотят владеть ядерным оружием
Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире
Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.