30 января 2026 в 11:17

Названы возможные меры в отношении прибалтийских посольств в России

Политолог Кортунов допустил сокращение дипломатов прибалтийских посольств в РФ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Москва может рассмотреть возможность уменьшения численности дипломатического персонала в посольствах прибалтийских государств на территории России, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Кроме того, он упомянул о возможных ограничениях на передвижение послов внутри страны.

Существует целый набор различных мер, которые обычно применяются к дипломатическим представительствам. Например, возможно сокращение персонала, который работает в посольствах, консульствах и других представительствах страны. Такие взаимные высылки на протяжении нескольких лет практикуются между Россией и соседями, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что одним из альтернативных методов является сокращение дипломатического присутствия. В этом случае, по словам политолога, при посольствах стран, сохранивших аккредитацию, создаются центры для представления интересов. Он указал, что данный вариант является крайней мерой, применяемой в ситуациях разрыва дипломатических связей.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что страна оставляет за собой право принять ответные меры после того, как Латвия, Литва и Эстония ввели новые правила для работы своих посольств. По его словам, временных поверенных в делах этих стран вызвали в МИД РФ.

