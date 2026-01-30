Долина выступит на джазовом концерте в Москве Долина выступит на фестивале «Триумф джаза» в Московском доме музыки в марте

Народная артистка России Лариса Долина в своем Telegram-канале сообщила, что примет участие в XXVI международном фестивале «Триумф джаза». Событие состоится 15 марта в Московском международном доме музыки.

Уже 15 марта в Московском международном доме музыки состоится XXVI международный фестиваль «Триумф джаза» с моим участием. Не пропустите, — говорится в сообщении.

Певица выступит на сцене вместе с Московским джазовым оркестром, которым руководит народный артист России Игорь Бутман. Концерт состоится в Зале имени Светланова. Стоимость билетов может доходить до 8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что зрители активно скупают билеты на сольный концерт Долиной «Юбилей в кругу друзей», который пройдет 1 февраля во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Около 80% билетов уже продано, что свидетельствует о высоком интересе публики. На мероприятии зрители смогут выбрать места по своему вкусу и кошельку — от бюджетных до более дорогих.

До этого сообщалось, что Долина значительно увеличила количество концертов на первую половину 2026 года. Если изначально в расписании было запланировано всего семь выступлений, то к концу января их число выросло до 21. Среди изменений — появление шести больших сольных шоу, которых изначально в графике не было.