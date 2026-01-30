Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной РИАН: на сольный концерт Долиной в Домодедово продано около 80% билетов

На предстоящий большой сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной продано около 80% билетов. Мероприятие под названием «Юбилей в кругу друзей» станет ее первым крупным выступлением в 2026 году, выяснило РИА Новости.

Концерт пройдет в воскресенье 1 февраля во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. За два дня до события в продаже оставалось немногим более 100 билетов. Поскольку концертная площадка рассчитана примерно на 600 мест, это означает высокий интерес публики.

Зрителям доступен широкий ценовой диапазон. Он начинается от бюджетных мест на последних рядах за 2,5–3 тыс. рублей до самых дорогих билетов в первых рядах стоимостью 6,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2025 года Лариса Долина стала наиболее обсуждаемой звездой. Ее популярность строилась вокруг судебного разбирательства касательно квартиры в Хамовниках. Многие осуждали ее и бойкотировали выступления. Вместе с ней внимание было приковано к певице Алле Пугачевой, которая дала первое большое интервью с той поры, как покинула Россию. Также россиян интересовала личность телеведущей Ксении Собчак. Она привлекла народ после проверки Генпрокуратуры из-за рекламы вилл на Бали.