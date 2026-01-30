Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 06:28

Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной

РИАН: на сольный концерт Долиной в Домодедово продано около 80% билетов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На предстоящий большой сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной продано около 80% билетов. Мероприятие под названием «Юбилей в кругу друзей» станет ее первым крупным выступлением в 2026 году, выяснило РИА Новости.

Концерт пройдет в воскресенье 1 февраля во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. За два дня до события в продаже оставалось немногим более 100 билетов. Поскольку концертная площадка рассчитана примерно на 600 мест, это означает высокий интерес публики.

Зрителям доступен широкий ценовой диапазон. Он начинается от бюджетных мест на последних рядах за 2,5–3 тыс. рублей до самых дорогих билетов в первых рядах стоимостью 6,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2025 года Лариса Долина стала наиболее обсуждаемой звездой. Ее популярность строилась вокруг судебного разбирательства касательно квартиры в Хамовниках. Многие осуждали ее и бойкотировали выступления. Вместе с ней внимание было приковано к певице Алле Пугачевой, которая дала первое большое интервью с той поры, как покинула Россию. Также россиян интересовала личность телеведущей Ксении Собчак. Она привлекла народ после проверки Генпрокуратуры из-за рекламы вилл на Бали.

Лариса Долина
концерты
билеты
зрители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.