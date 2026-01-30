Назван напиток, который обогнал пиво по популярности среди россиян Розничные продажи пива в 2025 году снизились на 16,7%

Розничные продажи пива в 2025 году снизились на 16,7%, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Реализовано было 607,058 млн декалитров этого напитка.

При этом общий объем продаж пива и пивных напитков равнялся 702,594 млн декалитров. Это на 15,7% меньше, чем в 2024 году. При этом сидр, медовуху и пуаре в 2025-м продали на 5% больше (13,064 млн декалитров). Их производство выросло на 23%, в то время как варка пива сократилась на 0,8%.

Ранее стало известно, что в 2025 году в РФ снизились продажи водки на 3,6% по сравнению с 2024 годом — до 73,315 млн декалитров. При этом объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 12,7%, составив 18,808 млн декалитров.

До этого сообщалось, что продажи сигарет в России в январе — ноябре 2025 года продемонстрировали рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие расходы граждан на табачную продукцию за этот срок составили 1,5 трлн рублей, что на 14% превышает показатели прошлого года.