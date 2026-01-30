Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:08

Мужчины начали терять деньги на сайтах знакомств из-за «больных детей»

Мошенники на сайтах знакомств просят деньги в долг на лечение ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники на сайтах знакомств представляются женщинами и обращаются к мужчинам с просьбой занять деньги на лечение ребенка, пишет РИА Новости. После этого они выманивают код из СМС и похищают средства со счетов.

Когда жертвы переводят деньги, аферисты перестают отвечать на сообщения. Спустя некоторое время «новая знакомая» предлагает вернуть долг, прося назвать пятизначный код из СМС для «подтверждения перевода». Однако деньги обратно не поступают, и злоумышленники вновь исчезают с повторно украденными деньгами.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280–285 млрд рублей. По его словам, количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.

До этого мошенники начали взламывать аккаунты пожилых и неактивных в Сети пользователей в соцсетях и оформлять их как страницы якобы умерших людей. Далее злоумышленники объявляют сбор средств. Их цель — вызвать сочувствие у знакомых «покойного» и заставить их отправить деньги.

