Похитившая сына красноярского бизнесмена женщина не признает вины Фигурантка дела о похищении подростка Батырова назвала себя жертвой

Фигурантка уголовного дела о фиктивном похищении сына красноярского бизнесмена Аделина Батырова не признает свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном СКР. Девушка утверждает, что сама стала жертвой мошенников.

Девушка вины не признает, говорит, находилась под влиянием мошенников, — сказал собеседник.

Ранее Батыровой предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». В настоящее время она находится под арестом, меру избрали до 22 марта.

По данным следствия, она вступила в преступный сговор с мошенниками. Согласно их схеме, женщина должна была забрать деньги в Красноярске и передать их курьеру. Батырова и подросток вскрыли в доме у последнего четыре сейфа и похитили свыше 2,5 млн рублей. Себе она оставила около 31 тыс. рублей – остальное отдала курьеру. Затем они вдвоем отправились в съемную квартиру.

До этого появилась информация, что защита подозреваемой обжалует меру пресечения для Батыровой. По словам ее адвоката Елены Сухих, жалоба будет подана в Красноярский краевой суд.