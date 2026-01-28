Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:13

Десятки ягнят погибли после разлива ручья на красноярской ферме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Красноярском крае на ферме десятки ягнят погибли после разлива ручья из-за мусорной дамбы, сообщает 360.ru. Владелец пострадавшего хозяйства Олег Онищенко заявил, что это только начало экологической катастрофы.

Все поле, которое я готовил для посева картошки, заливается водой. Ферма с мелким рогатым скотом заливается. Мы не смогли в морозы проехать и накормить скот. У нас замерзли порядка 40 ягнят и 10 овцематок, потому что вода подступила, — рассказал Онищенко.

По словам хозяина фермы, скопившаяся вода, помимо ферм, может размыть дорогу. Он отметил, что потом может затронуть и канализационные колодцы.

Ранее сообщалось, что несколько подвалов и дворов в Луганске затопило водой из канализации. По словам местных жителей, затоплены дома на улице Штеровской, а также поблизости.

