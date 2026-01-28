Десятки ягнят погибли после разлива ручья на красноярской ферме

В Красноярском крае на ферме десятки ягнят погибли после разлива ручья из-за мусорной дамбы, сообщает 360.ru. Владелец пострадавшего хозяйства Олег Онищенко заявил, что это только начало экологической катастрофы.

Все поле, которое я готовил для посева картошки, заливается водой. Ферма с мелким рогатым скотом заливается. Мы не смогли в морозы проехать и накормить скот. У нас замерзли порядка 40 ягнят и 10 овцематок, потому что вода подступила, — рассказал Онищенко.

По словам хозяина фермы, скопившаяся вода, помимо ферм, может размыть дорогу. Он отметил, что потом может затронуть и канализационные колодцы.

