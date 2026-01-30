Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:10

Актриса Макеева раскрыла детали работы с Филиппом Янковским

Актриса Макеева призналась, что переживала в начале съемок с Филиппом Янковским

Ольга Макеева Ольга Макеева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Актриса Ольга Макеева призналась в беседе с «Леди Mail», что была сильно взволнована в начале съемок с актером Филиппом Янковским. По ее словам, в тот момент она думала, что Янковский настороженно настроен к ней.

В самом начале нашего общения я немного испугалась, мне показалось, что Филипп Олегович настроен ко мне настороженно. Он пришел ко мне в вагончик, попросив «прогнать» текст, что было для меня неожиданно, из-за чего я начала запинаться и путаться в словах. Но уже перед камерой взяла себя в руки. И я поняла, что и он остался мною доволен, — поделилась Макеева.

Артистка отметила, что в процессе съемок получила огромное удовольствие от работы с Янковским. Она добавила, что на съемочной площадке он проявлял требовательность как к себе, так и к окружающим.

Ранее актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. В беседе она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками.

актрисы
Филипп Янковский
актеры
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
В МИД России предупредили о милитаризации Германии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.