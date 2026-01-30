Актриса Макеева раскрыла детали работы с Филиппом Янковским

Актриса Ольга Макеева призналась в беседе с «Леди Mail», что была сильно взволнована в начале съемок с актером Филиппом Янковским. По ее словам, в тот момент она думала, что Янковский настороженно настроен к ней.

В самом начале нашего общения я немного испугалась, мне показалось, что Филипп Олегович настроен ко мне настороженно. Он пришел ко мне в вагончик, попросив «прогнать» текст, что было для меня неожиданно, из-за чего я начала запинаться и путаться в словах. Но уже перед камерой взяла себя в руки. И я поняла, что и он остался мною доволен, — поделилась Макеева.

Артистка отметила, что в процессе съемок получила огромное удовольствие от работы с Янковским. Она добавила, что на съемочной площадке он проявлял требовательность как к себе, так и к окружающим.

Ранее актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. В беседе она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками.