30 января 2026 в 10:01

Россиянам назвали культуры, которые можно сеять в теплицу в феврале

Садовод Самойлова: в феврале можно сеять в теплицу шпинат, руколу и редис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В феврале уже можно сеять в теплицу семена зелени, овощей и некоторых цветов, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, в начале месяца можно посеять шпинат и руколу, а в конце — редис. Она отметила, что всхожесть редиса снижается от холода, поэтому его сеют позже.

Я обычно делаю так: если земля промерзла, то проливаю борозды чайником с кипятком или горячей водой. И в получившиеся от горячей воды в земле углубления высеваю семена, — сказала садовод.

Кроме того, в феврале в теплицу можно посеять салат, капусту июньскую (раннюю белокочанную) и брюссельскую, астры и ранние сорта томата — «бета» или «бета люкс», отметила Самойлова.

В случае если после всходов не будет сильных заморозков, вы можете вполне получить крепкую рассаду томатов, минуя квартирные условия. После посева присыпаю борозды почвой, а дальше закидываю грядки снегом. Получается, что как только начнет пригревать солнышко, снег постепенно будет таять, промачивая землю. Таким образом, наши всходы окажутся во влажной, питательной от талой воды почве, — пояснила она.

Самойлова уверена, что не стоит опасаться слишком ранних всходов. По ее словам, семена «знают» свой лучший срок для всходов и взойдут только в тот момент, когда уже не будет ожидаться морозов.

Ранее член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова заявила NEWS.ru, что в начале февраля можно сеять на рассаду семена баклажанов, перцев, многолетних и двулетних цветов. По ее словам, эти тугорослые культуры характеризуются очень медленным развитием, и если посадить их позже, велики риски не получить урожай вовремя.

