Три короля сада: посадите эти цветы в мае и все лето будете собирать восторженные комплименты

Три короля сада: посадите эти цветы в мае и все лето будете собирать восторженные комплименты

Мечтаете о даче, которая будет восхищать вас и соседей роскошным цветением все лето? Посадите эти три короля летнего сада, и ваш сад станет настоящим произведением искусства.

Гортензия метельчатая — королева сада, чьи огромные шапки соцветий (до 30–40 см) меняют окраску от кремово-белой до розовой и малиновой, украшая участок с июля до заморозков. Лилейник гибридный — неутомимый труженик, который ежедневно выпускает новые бутоны, радуя глаз разнообразием оттенков от нежно-желтых до насыщенно-бордовых.

А флокс метельчатый с его божественным ароматом и пышными шапками соцветий всевозможных расцветок станет настоящим украшением цветника.

Все эти растения достаточно неприхотливы, зимуют без укрытия и при минимальном уходе подарят вам море красок. Посадите эти цветы в мае и все лето будете собирать восторженные комплименты.

