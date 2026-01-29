На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Турции произошел взрыв CNN Türk: на НПЗ в турецком Измите произошел взрыв и начался сильный пожар

На северо-западе Турции произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Измите, передает CNN Türk. Пожарные взяли огонь под контроль, жертв и пострадавших нет. Пока причину взрыва установить не удалось.

Инцидент случился на предприятии компании Tüpraş в провинции Коджаэли. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные и медицинские бригады. В районе НПЗ было заметно открытое пламя и столбы густого дыма.

Возгорание удалось локализовать, сообщил телеканал NTV. По его сведениям, взорвалась цистерна для бензина, которая находилась на техническом обслуживании, после чего начался пожар.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что в результате масштабного пожара на территории калужского автозавода пострадали три сотрудника предприятия. Как писали авторы, по предварительной информации, работники получили отравление продуктами горения. Авторы утверждают, что двое из них отказались от предложенной госпитализации.

До этого четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья «Виоланта» в Греции. При этом одна женщина пропала без вести. В больницу доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного. Причиной ЧП могли быть аммиак или пропан.