30 января 2026 в 08:49

Более 4,5 тыс. финнов приехали в Россию в 2025 году при закрытых границах

Закрытый пограничный пункт между Финляндией и Россией Закрытый пограничный пункт между Финляндией и Россией Фото: Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press
Более 4,5 тыс. финнов приехали в Россию в 2025 году при закрытых пограничных пунктах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Из них свыше 2 тыс. человек пересекли границу с РФ пешком, 1826 — приехали на машине, а 703 — прилетели на самолете.

Отмечается, что более 1,7 тыс. финнов прибыли в РФ для частных визитов. При этом 1241 гражданин европейской страны приезжал из-за работы, а 1279 — в туристических целях.

Ранее телерадиокомпания Yle сообщила, что граждане Финляндии по-прежнему ездят на работу в Россию. Речь идет о выполнении обязательств по договору аренды участков Сайменского канала. На этой территории ведутся регулярные работы по техобслуживанию оборудования и регулировке уровня воды.

До этого Финляндия начала возводить заграждение в непосредственной близости от российско-финской границы, установив его на расстоянии около метра от линии разграничения. По данным источника, через каждые несколько десятков метров вдоль сооружения будут установлены камеры. Устройства должны обеспечить «постоянное наблюдение на восточной границе».

