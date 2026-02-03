Армения открестилась от участия в ОДКБ Спикер парламента Армении Симонян: Ереван не участвует в деятельности ОДКБ

Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ни в каком формате, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Так политик ответил журналисту издания factor.am на вопрос о том, продолжает ли республика подписывать принятые организацией документы.

Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ, — сказал Симонян.

Накануне в МИД России сообщили, что Армения сохраняет статус полноправного государства — члена ОДКБ. Там подчеркнули, что Москва выступает за активное и полноценное участие Еревана в организации, подчеркивая его важность для безопасности самой Армении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Армения не может вступить в ЕС одновременно с сохранением ее членства в ЕАЭС. По его словам, выбор сделать должен будет армянский народ.

Тем временем генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков рассказал, что организация нарастит свой боевой потенциал, в том числе путем приобретения новейшего вооружения. По его словам, в войска будут поставлены современные системы разведки, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и средства автоматизации управления.