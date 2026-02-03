Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:05

Армения открестилась от участия в ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян: Ереван не участвует в деятельности ОДКБ

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ни в каком формате, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Так политик ответил журналисту издания factor.am на вопрос о том, продолжает ли республика подписывать принятые организацией документы.

Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ, — сказал Симонян.

Накануне в МИД России сообщили, что Армения сохраняет статус полноправного государства — члена ОДКБ. Там подчеркнули, что Москва выступает за активное и полноценное участие Еревана в организации, подчеркивая его важность для безопасности самой Армении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Армения не может вступить в ЕС одновременно с сохранением ее членства в ЕАЭС. По его словам, выбор сделать должен будет армянский народ.

Тем временем генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков рассказал, что организация нарастит свой боевой потенциал, в том числе путем приобретения новейшего вооружения. По его словам, в войска будут поставлены современные системы разведки, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и средства автоматизации управления.

Армения
ОДКБ
политика
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Американские войска устроили стрельбу на подступах к российской границе
Устроившую резню в школе под Красноярском девочку задержали
Педиатр предупредила об опасности энергетического мармелада для детей
Таможенники пресекли вывоз валюты на сумму в 2,1 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.