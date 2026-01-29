Российский дрон-камикадзе «Куб-2-2Э» от концерна «Калашников» на стенде «Рособоронэкспорта» на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби

В ОДКБ объявили о наращивании боевого потенциала Генсек Масадыков: ОДКБ нарастит боевой потенциал с помощью новейших вооружений

Организация Договора о коллективной безопасности нарастит свой боевой потенциал, в том числе путем приобретения новейшего вооружения, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. По его словам, в войска будут поставлены современные системы разведки, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и средства автоматизации управления.

В рамках пролонгированной в 2025 году Стратегии коллективной безопасности наша организация намерена продолжить наращивание боевого потенциала Войск [коллективных сил] ОДКБ, в том числе путем их оснащения современными системами разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотными [роботизированными] средствами, средствами автоматизации управления войсками, — отметил Масадыков.

Ключевой практической задачей на ближайшее время Масадыков назвал выполнение Целевой межгосударственной Программы по укреплению таджикско-афганской границы (ЦМП), одобренной лидерами стран ОДКБ в Астане в ноябре 2024 года. В данный момент идет реализация первого этапа: уточнение и согласование перечней вооружения, техники и средств охраны границы, которые будут поставлены Пограничным войскам Таджикистана, а также определение поставщиков и подготовка контрактов.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что позиция Еревана относительно участия республики в ОДКБ остается неизменной. По словам политика, ему «нечего добавить».