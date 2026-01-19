Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:02

Генсек СНГ рассказал о взаимодействии организации с Украиной и Молдавией

Генсек СНГ: Украина и Молдавия юридически остались в составе организации

Сергей Лебедев Сергей Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украина и Молдавия юридически остались в составе СНГ, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Сергей Лебедев. Он отметил, что Содружество открыто для полноценного участия этих республик в совместной работе.

Юридически, да и фактически, они (Украина и Молдавия. — NEWS.ru) остаются в составе организации, — сказал Лебедев.

Генсек Содружества рассказал, что Киев и Кишинев признают свои обязательства по большинству межгосударственных договоров и соглашений СНГ. При этом он добавил, что в прошедшем году Украина не приняла участие ни в одном из заседаний отраслевого органа организации, в отличие от Молдавии.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов выразил мнение, что заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности проголосовать за на референдуме об объединении с Румынией представляет собой четкий политический сигнал. По его мнению, политик подписала приговор суверенитету своей страны.

До этого первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы правления президента Украины, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. Он считает, что действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.

СНГ
Украина
Молдавия
генсеки
