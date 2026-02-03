Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:03

Девушка попыталась поджечь ТЦ и попалась росгвардейцам

В Подмосковье задержали 18-летнюю девушку за попытку поджога в ТЦ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской области задержали 18-летнюю девушку за попытку поджога торгового центра, сообщили NEWS.ru во вневедомственной охране главного управления Росгвардии в регионе. По информации правоохранителей, инцидент произошел в Железнодорожном микрорайоне Балашихи.

Как сообщает источник, девушка зашла с пятилитровой канистрой бензина в один из павильонов с маскирующими сетками и облила товар. По версии правоохранителей, она получала соответствующие инструкции по телефону. Администрация магазина нажала тревожную кнопку, в результате девушку задержали и доставили в отдел.

Ранее юную жительницу Санкт-Петербурга обвинили в совершении теракта после поджога автомобиля Росгвардии. По данным следствия, 17-летняя девушка получила соответствующие указания от мошенников в мессенджере — возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали мужчину, устроившего скандал в одном из столичных ресторанов на востоке города. Мужчина вел себя настолько неадекватно, что персоналу пришлось нажать тревожную кнопку.

Росгвардия
Московская область
торговые центры
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Американские войска устроили стрельбу на подступах к российской границе
Устроившую резню в школе под Красноярском девочку задержали
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.