Девушка попыталась поджечь ТЦ и попалась росгвардейцам В Подмосковье задержали 18-летнюю девушку за попытку поджога в ТЦ

В Московской области задержали 18-летнюю девушку за попытку поджога торгового центра, сообщили NEWS.ru во вневедомственной охране главного управления Росгвардии в регионе. По информации правоохранителей, инцидент произошел в Железнодорожном микрорайоне Балашихи.

Как сообщает источник, девушка зашла с пятилитровой канистрой бензина в один из павильонов с маскирующими сетками и облила товар. По версии правоохранителей, она получала соответствующие инструкции по телефону. Администрация магазина нажала тревожную кнопку, в результате девушку задержали и доставили в отдел.

Ранее юную жительницу Санкт-Петербурга обвинили в совершении теракта после поджога автомобиля Росгвардии. По данным следствия, 17-летняя девушка получила соответствующие указания от мошенников в мессенджере — возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали мужчину, устроившего скандал в одном из столичных ресторанов на востоке города. Мужчина вел себя настолько неадекватно, что персоналу пришлось нажать тревожную кнопку.