03 февраля 2026 в 13:45

Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков

Пульмонолог Кочнева: вейпинг вызывает нарушения эндокринной системы подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вейпинг вызывает нарушения эндокринной, половой и центрально-нервной системы, а также ухудшает когнитивные способности и ментальное состояние, заявила телеканалу «Краснодар» пульмонолог Диана Кочнева. Она отметила, что мозг подростков гораздо быстрее формирует физическую зависимость от никотина.

Ароматические жидкости для электронных сигарет вызывают сильнейшие аллергические реакции. Никотинсодержащие пагубно влияют на ЦНС, эндокринную систему (нарушается выработка гормона роста и развития), половую систему (снижается уровень тестостерона) и на весь организм в целом, — предупредила Кочнева.

Она добавила, что никотин нарушает развитие префронтальной коры, отвечающей за принятие решений, самоконтроль и внимание. Поскольку этот процесс продолжается до 25 лет, воздействие этого вещества в молодом возрасте может вызвать стойкие когнитивные нарушения. Он приводит к апатии, снижению работоспособности, ухудшению памяти и концентрации, нарушению адаптации и сбоям режима сна.

Ранее трое подростков попали в реанимацию с «попкорновой болезнью», спровоцированной курением вейпов. У одного 16-летнего подростка развилась тяжелая нехватка дыхания, потребовалось подключение аппарата искусственной вентиляции легких. Другой пациент столкнулся с двусторонней пневмонией, и врачам пришлось провести хирургическое вмешательство.

