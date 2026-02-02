Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:58

Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов

Троих подростков доставили в реанимацию Ростовской области из-за вейпов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Трое подростков попали в реанимацию с «попкорновой болезнью», спровоцированной курением вейпов, сообщает Telegram-канал Mash. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

У одного 16-летнего подростка развилась тяжелая нехватка дыхания, потребовалось подключение аппарата искусственной вентиляции легких. Другой пациент столкнулся с двусторонней пневмонией, вызванной курением электронных сигарет (EVALI), и врачам пришлось провести хирургическое вмешательство.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что в России с 2026 года на вейпах и других электронных системах доставки никотина большая часть упаковки должна будет содержать информацию о негативных последствиях курения. По его словам, также будет запрещена конструкция, имитирующая игровые элементы или сюжеты.

До этого депутат Виталий Милонов предложил полностью запретить в России жидкость для вейпов. Он также назвал электронные средства для курения «сатанинскими парилками». По его мнению, систематическое употребление вейпов превращает людей в «растения». Депутат отметил, что курящие доставляют неудобство другим в общественных местах, например, на автобусных остановках.

Ростовская область
Россия
подростки
вейпы
