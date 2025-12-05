Худеем к Новому году вкусно: шоколадный десерт без сахара в микроволновке

Худеем к Новому году вкусно! Готовим шоколадный десерт без сахара в микроволновке. В нем порядка 120 ккал на 100 граммов.

Насыщенный вкус какао и природная сладость бананов полностью компенсируют отсутствие сахара, делая этот десерт желанным лакомством даже для тех, кто не придерживается диеты.

Для бисквита разомните вилкой 2 спелых банана, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. какао, 4 ст. л. овсяных хлопьев и тщательно перемешайте. Выложите массу в форму и готовьте в микроволновке 5–7 минут на максимальной мощности. Для крема взбейте 200 граммов греческого йогурта или нежирной сметаны с сахарозаменителем по вкусу. Готовый бисквит разрежьте на 2 коржа. Соберите десерт, промазывая коржи кремом. Украсьте дольками банана и какао-порошком. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа.

