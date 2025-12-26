Рецепт семейного салата оливье от рэпера Басты: «Василье» с особым ингредиентом и соусом

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) раскрыл секрет фирменного салата своей бабушки, который в семье называют «Василье». Это уникальная версия оливье с особым ингредиентом и соусом.

«Вместо картошки бабушка Галя моя клала голландский сыр мягкий», — поделился он в эфире шоу «Вопрос ребром».

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца (сварить вкрутую и нарезать кубиком), 200 г голландского сыра (нарезать кубиками), 2 отварные моркови (кубиками), 3 маринованных огурца (кубиками), 300 г докторской колбасы (кубиками). Для особого соуса смешайте в равных пропорциях майонез и сметану — это сделает заправку более нежной и менее тяжелой. Все ингредиенты аккуратно соедините в большой салатнице, заправьте соусом, посолите по вкусу и перемешайте.

Вкус салата получается насыщенным, сливочным и пикантным: нежный сыр, яйца, сладковатая морковь, кислые огурцы и привычная колбаса в легкой заправке создают совершенно новое, но удивительно гармоничное гастрономическое впечатление.

