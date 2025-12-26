Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 06:46

Рецепт семейного салата оливье от рэпера Басты: «Василье» с особым ингредиентом и соусом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) раскрыл секрет фирменного салата своей бабушки, который в семье называют «Василье». Это уникальная версия оливье с особым ингредиентом и соусом.

«Вместо картошки бабушка Галя моя клала голландский сыр мягкий», — поделился он в эфире шоу «Вопрос ребром».

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца (сварить вкрутую и нарезать кубиком), 200 г голландского сыра (нарезать кубиками), 2 отварные моркови (кубиками), 3 маринованных огурца (кубиками), 300 г докторской колбасы (кубиками). Для особого соуса смешайте в равных пропорциях майонез и сметану — это сделает заправку более нежной и менее тяжелой. Все ингредиенты аккуратно соедините в большой салатнице, заправьте соусом, посолите по вкусу и перемешайте.

Вкус салата получается насыщенным, сливочным и пикантным: нежный сыр, яйца, сладковатая морковь, кислые огурцы и привычная колбаса в легкой заправке создают совершенно новое, но удивительно гармоничное гастрономическое впечатление.

Ранее стало известно, как приготовить салат с хрустящим картофелем и сметанной заправкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Такие сырные палочки можно есть даже на диете — хитрый ПП-рецепт, который стал моим любимым
Общество
Такие сырные палочки можно есть даже на диете — хитрый ПП-рецепт, который стал моим любимым
Мясной рулет из свиной рульки — нежнее ветчины, готовится в кастрюле и 100% станет звездой новогоднего стола
Общество
Мясной рулет из свиной рульки — нежнее ветчины, готовится в кастрюле и 100% станет звездой новогоднего стола
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Кальмары ем только на Новый год и только в этом салате: всего 4 ингредиента, а вкус — балдеж
Общество
Кальмары ем только на Новый год и только в этом салате: всего 4 ингредиента, а вкус — балдеж
Салат «Хот порк» умоет все оливье и шубы: невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год
Общество
Салат «Хот порк» умоет все оливье и шубы: невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год
рецепты
салаты
оливье
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный склад с мебелью и запчастями загорелся в Екатеринбурге
Украинские военные стали чаще бить по России оружием НАТО
В США рассказали об участии в поисках пропавшего 11 лет назад самолета
Россия нашла способ обойти санкции Запада
В Роскачестве раскрыли опасный секрет китайских шин
Стало известно, что грозит россиянам за самодельную пиротехнику
Цыпленок в белом вине и сливках: вкус, который невозможно забыть
Обман Зеленского с выборами, дезертиры ВСУ: новости СВО к утру 26 декабря
Раскрыты подробности обновления тысячной купюры
«Огорошили!»: звезда «Девятого вала» высказался о смерти Алентовой
«Невозможно понять»: одноклассница о подорвавшем автомобиль в Москве
В России предложили создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране
Россия и КНДР готовят новые туристические программы
ВСУ потеряли командира и личный состав под Харьковом
В Турцию придут «сибирские» морозы и снегопад
ПВО уничтожила 77 беспилотников над Россией за ночь
«Неудачники снова за свое»: Трамп пообещал демократам последнее Рождество
Экспресс-классика: готовим «Наполеон» по быстрому рецепту
БПЛА совершили налет на Ростовскую область посреди ночи
Туристическая база вспыхнула на Алтае
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.