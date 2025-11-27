День матери
Салат «Дымок» с клюквой: отлично впишется в новогодний стол наравне с оливье и шубой

Невероятно вкусный и эффектный салат «Дымок» станет звездой любого праздника, поразив гостей гармонией вкусов и ярким видом. Он отлично впишется в новогодний стол наравне с оливье и шубой.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, 3 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 200 г твердого сыра, 150 г майонеза и 100 г свежей или замороженной клюквы. Салат выкладывается слоями, каждый из которых промазывается майонезом. Первым слоем идет тертый отварной картофель, затем нарезанная соломкой или кубиком копченая курица, следом тертая отварная морковь и тертый сыр. Финальный и самый важный штрих — густое покрытие из рубиновой клюквы, которая создает потрясающий контраст.

Вкус этого салата — это настоящая симфония: нежная сытность картофеля, насыщенный дымный аромат курицы, сладковатая морковь, сливочный сыр и яркий взрыв кисло-сладкой клюквы, которая перебивает жирность и создает невероятно свежее послевкусие. Это блюдо, которое гарантированно произведет фурор.

Ранее стало известно, как приготовить салат со шпротами «Золотая рыбка»: только простые ингредиенты — он покорит всех гостей.

