27 ноября 2025 в 19:00

Прощай, цезарь! Теперь делаю салат «Хрустящий вальс» с гренками — получается очень нежным и вкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоел классический цезарь и хочется чего-то нового, свежего и по-настоящему хрустящего? Тогда салат «Хрустящий вальс» станет для вас приятным открытием! Этот салат сочетает в себе нежность свежих овощей, пикантность сыра и тот самый аппетитный хруст домашних гренок, который делает его по-настоящему праздничным. В отличие от цезаря, здесь более сбалансированное сочетание ингредиентов — нет тяжелого соуса, зато есть интересная игра текстур и вкусов. Этот салат идеально подойдет как для легкого ужина, так и для праздничного стола — он гарантированно исчезнет первым!

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан айсберга, 2 помидора, 1 огурец, 150 г твердого сыра, 4 ломтика белого хлеба, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, соль и итальянские травы. Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните маслом, посыпьте измельченным чесноком и травами. Подсушите в духовке при 180 °C 10 минут до золотистости. Овощи нарежьте крупными кусками, сыр натрите на терке. Для заправки смешайте 4 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, чайную ложку горчицы и мед. Соедините все ингредиенты в большой миске, заправьте соусом и сразу подавайте, чтобы гренки не размокли.

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.

Проверено редакцией
