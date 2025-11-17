Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:32

Салат со шпротами «Золотая рыбка»: только простые ингредиенты — покорит всех гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Золотая рыбка» — это изысканное слоеное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола и покорит всех гостей.

Для его приготовления вам понадобятся только простые ингредиенты: 1 банка шпрот, 3 отварные картофелины, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, зелень для украшения. Картофель и яйца натрите на терке отдельно, сыр натрите на мелкой терке. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, смазанный майонезом, шпроты, размятые вилкой, яичный слой с майонезом, сырная шапка. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Салат получается насыщенным, но не тяжелым, с идеальным балансом текстур — от нежного картофеля до упругих шпрот. Это блюдо особенно понравится тем, кто ценит классические сочетания и эффектную подачу. Украсьте салат веточками укропа перед подачей — он полностью оправдает свое поэтичное название.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Французский цыган»: взрыв вкуса от сочетания фруктов и чесночной заправки.

Проверено редакцией
Читайте также
Снежная белизна без хлорки: откройте секрет обычных дрожжей для идеального белья
Общество
Снежная белизна без хлорки: откройте секрет обычных дрожжей для идеального белья
Домашний тапенад за 10 минут: готовим французскую пасту из оливок к завтраку
Общество
Домашний тапенад за 10 минут: готовим французскую пасту из оливок к завтраку
Мясо под сметанной шубой: простой вариант ужина со свининой без маринования
Общество
Мясо под сметанной шубой: простой вариант ужина со свининой без маринования
Салат «Дон Жуан»: соберет все комплименты, а у вас займет 20 минут! Получается нежным и вкусным
Общество
Салат «Дон Жуан»: соберет все комплименты, а у вас займет 20 минут! Получается нежным и вкусным
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
салаты
рецепты
шпроты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.