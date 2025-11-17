Салат со шпротами «Золотая рыбка»: только простые ингредиенты — покорит всех гостей

Салат «Золотая рыбка» — это изысканное слоеное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола и покорит всех гостей.

Для его приготовления вам понадобятся только простые ингредиенты: 1 банка шпрот, 3 отварные картофелины, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, зелень для украшения. Картофель и яйца натрите на терке отдельно, сыр натрите на мелкой терке. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, смазанный майонезом, шпроты, размятые вилкой, яичный слой с майонезом, сырная шапка. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Салат получается насыщенным, но не тяжелым, с идеальным балансом текстур — от нежного картофеля до упругих шпрот. Это блюдо особенно понравится тем, кто ценит классические сочетания и эффектную подачу. Украсьте салат веточками укропа перед подачей — он полностью оправдает свое поэтичное название.

