Салат «Французский цыган»: взрыв вкуса от сочетания фруктов и чесночной заправки

Салат «Французский цыган» идеален для тех, кто устал от классики и ищет новых впечатлений. Он яркий, страстный и незабываемый, вы испытаете взрыв вкуса от сочетания фруктов и чесночной заправки.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированных ананасов (кусочками или кольцами), 200 г твердого сыра, 150 г винограда (без косточек), 2–3 зубчика чеснока и 3–4 столовые ложки майонеза. Ананасы обсушите от сиропа и нарежьте кубиками, если это необходимо. Сыр натрите на крупной терке. Виноград разрежьте пополам. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату немного настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились.

Вкус этого блюда — удивительная гармония контрастов: нежность сладкого ананаса и винограда, насыщенная солоноватая сырная основа и дерзкий, пряный чесночный акцент, который майонез объединяет в целостный, очень сочный и свежий букет.

