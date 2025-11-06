Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:28

Салат «Французский цыган»: взрыв вкуса от сочетания фруктов и чесночной заправки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Французский цыган» идеален для тех, кто устал от классики и ищет новых впечатлений. Он яркий, страстный и незабываемый, вы испытаете взрыв вкуса от сочетания фруктов и чесночной заправки.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированных ананасов (кусочками или кольцами), 200 г твердого сыра, 150 г винограда (без косточек), 2–3 зубчика чеснока и 3–4 столовые ложки майонеза. Ананасы обсушите от сиропа и нарежьте кубиками, если это необходимо. Сыр натрите на крупной терке. Виноград разрежьте пополам. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату немного настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились.

Вкус этого блюда — удивительная гармония контрастов: нежность сладкого ананаса и винограда, насыщенная солоноватая сырная основа и дерзкий, пряный чесночный акцент, который майонез объединяет в целостный, очень сочный и свежий букет.

Ранее стало известно, как приготовить салат из свеклы и жареного лука: вкуснее и сытнее винегрета.

1 банка консервированных ананасов (кусочками или кольцами)
200 г твердого сыра
150 г винограда (без косточек)
2–3 зубчика чеснока
3–4 столовые ложки майонеза
>
Ананасы обсушите от сиропа и нарежьте кубиками, если это необходимо. Виноград разрежьте пополам.
Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс.
Соедините все ингредиенты в миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.
Дайте салату немного настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились.
