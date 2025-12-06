Салат «Зернышко» — такой вы точно не пробовали: вкуснейшее сочетание с необычными акцентами — точно станет хитом застолья

Салат «Зернышко» — такой вы точно не пробовали: вкуснейшее сочетание с необычными акцентами — точно станет хитом застолья. Этот салат — настоящая симфония вкусов и текстур. В нем идеально сочетаются ароматная курица с карри, нежность яиц, пикантность фиолетового лука и хруст семечек. А яркие помидоры черри делают его невероятно праздничным.

Для приготовления этого великолепия вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 чайная ложка приправы карри, 5 вареных яиц, 1 фиолетовая луковица, 150 г твердого сыра, 50 г очищенных семян подсолнечника, 250 г помидоров черри, 6 столовых ложек майонеза, зернистая горчица и немного свежей петрушки для украшения.

Как приготовить: куриное филе нарежьте небольшими кубиками, смешайте с приправой карри и солью, оставьте мариноваться на 30 минут. Затем обжарьте на сковороде до готовности и остудите. Фиолетовый лук нарежьте мелкими кубиками, а сыр и вареные яйца натрите на крупной терке. Теперь выкладывайте салат слоями, промазывая каждый майонезом, смешанным с горчицей: 1) натертые яйца; 2) остывшая курица; 3) слой лука; 4) семечки подсолнечника, смешанные с тертым сыром. Верхний слой аккуратно смажьте майонезом и разровняйте. Украсьте салат, выложив половинки помидоров черри от центра красивыми кругами, а в сердцевине создайте небольшой букет из свежей петрушки.

