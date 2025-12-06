ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 09:00

Салат «Зернышко» — такой вы точно не пробовали: вкуснейшее сочетание с необычными акцентами — точно станет хитом застолья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Зернышко» — такой вы точно не пробовали: вкуснейшее сочетание с необычными акцентами — точно станет хитом застолья. Этот салат — настоящая симфония вкусов и текстур. В нем идеально сочетаются ароматная курица с карри, нежность яиц, пикантность фиолетового лука и хруст семечек. А яркие помидоры черри делают его невероятно праздничным.

Для приготовления этого великолепия вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 чайная ложка приправы карри, 5 вареных яиц, 1 фиолетовая луковица, 150 г твердого сыра, 50 г очищенных семян подсолнечника, 250 г помидоров черри, 6 столовых ложек майонеза, зернистая горчица и немного свежей петрушки для украшения.

Как приготовить: куриное филе нарежьте небольшими кубиками, смешайте с приправой карри и солью, оставьте мариноваться на 30 минут. Затем обжарьте на сковороде до готовности и остудите. Фиолетовый лук нарежьте мелкими кубиками, а сыр и вареные яйца натрите на крупной терке. Теперь выкладывайте салат слоями, промазывая каждый майонезом, смешанным с горчицей: 1) натертые яйца; 2) остывшая курица; 3) слой лука; 4) семечки подсолнечника, смешанные с тертым сыром. Верхний слой аккуратно смажьте майонезом и разровняйте. Украсьте салат, выложив половинки помидоров черри от центра красивыми кругами, а в сердцевине создайте небольшой букет из свежей петрушки.

Ранее мы готовили ажиль из яиц. Яркое и острое перуанское блюдо: подается традиционно с хлебом или отварным картофелем.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко
Общество
Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко
Порезать копченую грудку и пожарить шампиньоны: собираем «Новогоднюю сказку» — быстро и вкусно
Общество
Порезать копченую грудку и пожарить шампиньоны: собираем «Новогоднюю сказку» — быстро и вкусно
Эти рулеты получаются невероятно сочными — куриная вкуснятина для уютного ужина и праздничного стола
Общество
Эти рулеты получаются невероятно сочными — куриная вкуснятина для уютного ужина и праздничного стола
Куриные гнезда с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год
Общество
Куриные гнезда с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год
Полезные козинаки из семян: хрустящий перекус без сахара и масла всего из 5 ингредиентов
Общество
Полезные козинаки из семян: хрустящий перекус без сахара и масла всего из 5 ингредиентов
салаты
курица
семечки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл урон после атаки ВСУ на Воронежскую область
Володин поставил неутешительный диагноз странам Европы
Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Паспорта-обманки для Долиной нет в базах данных
Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем
Газовщики могут получить право беспрепятственно заходить в квартиры
Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»
Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года
Женские стрижки на зиму-2026: модные идеи для любого возраста и типа волос
Путин поздравил президента Киргизии и вспомнил визит в Бишкек
Экс-жена Бондарчука оказалась в центре скандала из-за долгов
На ЗАЭС рассказали о радиационной обстановке
«Дури мне хватает»: Собчак описала свой любимый тип мужчин
Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров
Метеоролог дала неутешительный прогноз по погоде в столице
В США раскрыли, что будет с Зеленским после подписания мирного договора
Россиянам пообещали аномальные морозы
Какие документы нужны для продажи квартиры: готовим только необходимое
«Краснодар» и ЦСКА дадут жару: кто перезимует на первой строчке РПЛ
Газовщикам хотят разрешить входить в квартиры без спроса
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.