Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 08:08

Домашняя халва — это проще, чем кажется: готовлю из простых ингредиентов тот самый десерт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовя халву дома, вы полный хозяин ее вкуса. Можно слегка подсушить семечки на сковороде для более насыщенного «жареного» оттенка. Можно часть семян подсолнуха заменить на кунжут. Можно добавить в массу ваниль, какао или измельченные фисташки. Возможности безграничны!

Сырые семена подсолнуха (400 г) очищаю от шелухи, если они неочищенные. Обжариваю на сухой сковороде на среднем огне 5–7 минут, постоянно помешивая, до легкого золотистого цвета и появления аромата. Даю полностью остыть.

Остывшие семечки измельчаю в блендере или кухонном комбайне до состояния очень мелкой крошки, а затем до влажной, маслянистой пасты. Это важный этап: чем мельче помол, тем нежнее текстура халвы.

Для сиропа: в сотейнике смешиваю сахарный песок (200 г) и воду (55 г). Ставлю на средний огонь и, помешивая, довожу до растворения сахара. Затем увеличиваю огонь и варю сироп без помешивания до температуры 115–120°C («мягкий шарик»). Если нет термометра, каплю сиропа нужно опустить в холодную воду — она должна скататься в мягкий шарик.

Пока варится сироп, в чистой сухой миске взбиваю яичный белок (1 шт.) с щепоткой соли и сахарной пудрой (1/3 ч. л.) до устойчивых пиков.

Как только сироп достиг нужной температуры, тонкой струйкой начинаю вливать его во взбитый белок, не переставая взбивать миксером на средней скорости. Взбиваю, пока масса не остынет, не посветлеет и не загустеет.

В теплую белково-сахарную массу добавляю перемолотые семечки. Лопаткой или руками тщательно вымешиваю до однородности.

Получившуюся плотную массу перекладываю в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовываю. Оставляю при комнатной температуре на несколько часов, а затем убираю в холодильник для полного застывания. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

Проверено редакцией
Читайте также
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Общество
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Салат «Царская шуба» с копчёной скумбрией: сто раз так делала — и все в приятном шоке
Общество
Салат «Царская шуба» с копчёной скумбрией: сто раз так делала — и все в приятном шоке
Творожные плетенки с яблоком — праздничная выпечка без хлопот: радуют глаз и желудок
Общество
Творожные плетенки с яблоком — праздничная выпечка без хлопот: радуют глаз и желудок
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Общество
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику
Общество
Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику
еда
рецепты
десерты
семечки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры горящей электрички в Подмосковье
Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.