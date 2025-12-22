Домашняя халва — это проще, чем кажется: готовлю из простых ингредиентов тот самый десерт

Домашняя халва — это проще, чем кажется: готовлю из простых ингредиентов тот самый десерт

Готовя халву дома, вы полный хозяин ее вкуса. Можно слегка подсушить семечки на сковороде для более насыщенного «жареного» оттенка. Можно часть семян подсолнуха заменить на кунжут. Можно добавить в массу ваниль, какао или измельченные фисташки. Возможности безграничны!

Сырые семена подсолнуха (400 г) очищаю от шелухи, если они неочищенные. Обжариваю на сухой сковороде на среднем огне 5–7 минут, постоянно помешивая, до легкого золотистого цвета и появления аромата. Даю полностью остыть.

Остывшие семечки измельчаю в блендере или кухонном комбайне до состояния очень мелкой крошки, а затем до влажной, маслянистой пасты. Это важный этап: чем мельче помол, тем нежнее текстура халвы.

Для сиропа: в сотейнике смешиваю сахарный песок (200 г) и воду (55 г). Ставлю на средний огонь и, помешивая, довожу до растворения сахара. Затем увеличиваю огонь и варю сироп без помешивания до температуры 115–120°C («мягкий шарик»). Если нет термометра, каплю сиропа нужно опустить в холодную воду — она должна скататься в мягкий шарик.

Пока варится сироп, в чистой сухой миске взбиваю яичный белок (1 шт.) с щепоткой соли и сахарной пудрой (1/3 ч. л.) до устойчивых пиков.

Как только сироп достиг нужной температуры, тонкой струйкой начинаю вливать его во взбитый белок, не переставая взбивать миксером на средней скорости. Взбиваю, пока масса не остынет, не посветлеет и не загустеет.

В теплую белково-сахарную массу добавляю перемолотые семечки. Лопаткой или руками тщательно вымешиваю до однородности.

Получившуюся плотную массу перекладываю в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовываю. Оставляю при комнатной температуре на несколько часов, а затем убираю в холодильник для полного застывания. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.