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05 августа 2025 в 05:00

Гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут! Это простой рецепт для завтрака или перекуса. Гренки получаются золотистыми, с аппетитной сырной корочкой!

Ингредиенты

  • Батон (лучше вчерашний) — 1 шт.
  • Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 150 г
  • Творог — 100 г
  • Молоко — 70 мл
  • Яйца — 4 шт.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Сухие травы (прованские или итальянские) — 1 ч. л.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте батон ломтиками толщиной 1,5–2 см. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли и перца. Каждый кусочек хлеба обмакните в яично-молочную смесь с двух сторон.
  2. Выложите пропитанные ломтики на противень, застеленный пергаментом. Смешайте творог с тёртым сыром (оставьте немного для посыпки), добавьте травы. На каждый ломтик выложите творожно-сырную начинку, слегка придавите.
  3. Посыпьте оставшимся сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут до румяной корочки.

Подавайте горячими, украсив зеленью. Идеально сочетаются со свежими овощами или чашечкой кофе!

Ранее мы делились рецептом на завтрак, который вкуснее сырников! Лимонные творожники — за 15 минут!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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