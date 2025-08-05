Гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут

Гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут

Гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут! Это простой рецепт для завтрака или перекуса. Гренки получаются золотистыми, с аппетитной сырной корочкой!

Ингредиенты

Батон (лучше вчерашний) — 1 шт.

Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 150 г

Творог — 100 г

Молоко — 70 мл

Яйца — 4 шт.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Сухие травы (прованские или итальянские) — 1 ч. л.

Свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление

Нарежьте батон ломтиками толщиной 1,5–2 см. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли и перца. Каждый кусочек хлеба обмакните в яично-молочную смесь с двух сторон. Выложите пропитанные ломтики на противень, застеленный пергаментом. Смешайте творог с тёртым сыром (оставьте немного для посыпки), добавьте травы. На каждый ломтик выложите творожно-сырную начинку, слегка придавите. Посыпьте оставшимся сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут до румяной корочки.

Подавайте горячими, украсив зеленью. Идеально сочетаются со свежими овощами или чашечкой кофе!

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