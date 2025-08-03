Вкуснее сырников! Лимонные творожники — суперзавтрак за 15 минут! Эти нежные толстенькие лепешки с цитрусовым ароматом и румяной корочкой станут любимым десертом. Яркий лимонный вкус освежает, а творожная основа дарит чувство сытости без тяжести.

Ингредиенты (на 6 штук):

Творог 5% — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Мука рисовая/пшеничная — 2,5 ст. л.

Сахар — 1,5 ст. л.

Цедра лимона — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Масло — 1 ч. л. для жарки

Приготовление:

Разомните творог вилкой, смешайте с яйцом, сахаром и цедрой. Добавьте муку — тесто должно быть мягким, но не липким. Сформируйте круглые лепешки, обваляйте в муке. Обжарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подача: со свежими ягодами и мёдом, сметанно-лимонным соусом, присыпанными сахарной пудрой.

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