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03 августа 2025 в 06:00

Вкуснее сырников! Лимонные творожники — суперзавтрак за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее сырников! Лимонные творожники — суперзавтрак за 15 минут! Эти нежные толстенькие лепешки с цитрусовым ароматом и румяной корочкой станут любимым десертом. Яркий лимонный вкус освежает, а творожная основа дарит чувство сытости без тяжести.

Ингредиенты (на 6 штук):

  • Творог 5% — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука рисовая/пшеничная — 2,5 ст. л.
  • Сахар — 1,5 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло — 1 ч. л. для жарки

Приготовление:

  1. Разомните творог вилкой, смешайте с яйцом, сахаром и цедрой. Добавьте муку — тесто должно быть мягким, но не липким.
  2. Сформируйте круглые лепешки, обваляйте в муке. Обжарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подача: со свежими ягодами и мёдом, сметанно-лимонным соусом, присыпанными сахарной пудрой.

Ранее мы готовили яичницу с помидорами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут!

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сырники
лепешки
творог
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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