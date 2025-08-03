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03 августа 2025 в 16:40

Названы мессенджеры, которые часто используют для киберпреступлений

МВД: злоумышленники часто используют Telegram и WhatsApp для киберпреступлений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники чаще всего используют Telegram и WhatsApp для совершения киберпреступлений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что за последнюю неделю было совершено 414 подобных правонарушений в Telegram и 313 — в WhatsApp.

Значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. Лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в соцсети «ВКонтакте» зафиксировали всего 19 киберпреступлений. А в «Одноклассниках» было совершено лишь одно правонарушение.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По информации ведомства, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников спецоперации на Украине.

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