Названы мессенджеры, которые часто используют для киберпреступлений

Названы мессенджеры, которые часто используют для киберпреступлений МВД: злоумышленники часто используют Telegram и WhatsApp для киберпреступлений

Злоумышленники чаще всего используют Telegram и WhatsApp для совершения киберпреступлений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что за последнюю неделю было совершено 414 подобных правонарушений в Telegram и 313 — в WhatsApp.

Значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. Лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в соцсети «ВКонтакте» зафиксировали всего 19 киберпреступлений. А в «Одноклассниках» было совершено лишь одно правонарушение.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По информации ведомства, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников спецоперации на Украине.