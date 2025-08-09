Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 19:43

В Крыму произошло массовое ДТП с погибшим

В Крыму в массовом ДТП погиб один человек и пострадали четверо

Фото: t.me/proc_crimea

Мужчина получил смертельные травмы при столкновении четырех машин на западном обходе Симферополя, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале. Еще четыре человека пострадали и были доставлены в больницу.

По данным ведомства, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с транспортными средствами Haval, BMW и Range Rover. На месте скончался водитель Skoda. В настоящее время региональное ГУ МВД России проводит проверку и выясняет все обстоятельства массового ДТП.

До этого четыре человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и Lada Priora в Абзелиловском районе Башкирии. Еще четырех человек, в том числе троих детей, доставили в больницу.

Ранее на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Погибли мальчики пяти лет и одного года. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

ДТП
происшествия
Крым
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.