В Крыму произошло массовое ДТП с погибшим В Крыму в массовом ДТП погиб один человек и пострадали четверо

Мужчина получил смертельные травмы при столкновении четырех машин на западном обходе Симферополя, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале. Еще четыре человека пострадали и были доставлены в больницу.

По данным ведомства, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с транспортными средствами Haval, BMW и Range Rover. На месте скончался водитель Skoda. В настоящее время региональное ГУ МВД России проводит проверку и выясняет все обстоятельства массового ДТП.

До этого четыре человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и Lada Priora в Абзелиловском районе Башкирии. Еще четырех человек, в том числе троих детей, доставили в больницу.

Ранее на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Погибли мальчики пяти лет и одного года. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.