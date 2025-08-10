Подросток по просьбе «офицера ФСБ» оставил родителей без золота

В Москве обманутый подросток отдал мошенникам золотые украшения родителей на 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, с парнем связывались под видом администрации лицея, представителей Госуслуг и Росфиннадзора, а также сотрудников ФСБ.

Сначала с парнем связались «представители лицея», назвав все его данные, включая номер СНИЛС. Они заявили о некоем сбое системы и попросили подтвердить информацию о себе. Однако рядом вовремя оказались родители, объяснив, что подросток имеет дело с мошенниками.

По данным издания, вчера, 9 августа, юной жертве позвонили снова — в этот раз представились сотрудниками Госуслуг, сообщили о взломе аккаунта и переводе денег его родителей на Украину. Затем парня перевели на «работницу Росфиннадзора», которая убедила его не рассказывать родителям о случившемся.

Последним в цепочке стал мужчина, представившийся офицером ФСБ. Мошенник позвонил по видеосвязи, на стене позади него висели портреты президента России Владимира Путина. Поняв, что денег в доме нет, он убедил подростка передать все золото курьеру. При этом встреча состоялась не у подъезда, где есть камеры, а у ближайшей церкви, которая не находится под видеонаблюдением.

В итоге подросток решил серьезно поговорить с родителями и рассказал им обо всем произошедшем. Он настойчиво просил мать изменить загадочный «индивидуальный номер клиента», под предлогом которого парня пытались убедить зайти в банковские приложения родителей. Сначала он отказывался верить, что такого понятия вообще не существует. Семье пришлось долго убеждать сына, что все эти звонки были частью мошеннической схемы.

Как выяснилось, юноша не знал базовых вещей: что настоящие сотрудники госорганов никогда не связываются через Telegram или другие мессенджеры, не имеют права разговаривать с несовершеннолетними без присутствия родителей, и что его персональные данные могли быть получены преступниками из различных источников, а не только от официальных ведомств.

Издание отмечает, что сейчас подросток находится в тяжелом психологическом состоянии — пережитый стресс оказался настолько сильным, что родители приняли решение обратиться за помощью к детскому психологу. Параллельно семья готовит заявление в полицию, чтобы официально зафиксировать факт мошенничества.

На возврат утраченного не надеюсь. Но не могу оставить это просто так. Поговорите со своим детьми! Объясните, что всегда и сразу нужно обращаться за помощью к родителям. Даже если очень страшно, — поделилась мать подростка.

Ранее в свердловском Первоуральске девятилетний школьник перевел с карт матери почти 500 тысяч рублей. Он выиграл игровую валюту в онлайн-игре, перешел по ссылке мошенников и отсканировал присланный ими QR-код в банковском приложении. Деньги списали с дебетовой и кредитной карт.