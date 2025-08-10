Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:10

Подросток по просьбе «офицера ФСБ» оставил родителей без золота

В Москве подросток отдал мошенникам золотые украшения родителей на 2 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве обманутый подросток отдал мошенникам золотые украшения родителей на 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, с парнем связывались под видом администрации лицея, представителей Госуслуг и Росфиннадзора, а также сотрудников ФСБ.

Сначала с парнем связались «представители лицея», назвав все его данные, включая номер СНИЛС. Они заявили о некоем сбое системы и попросили подтвердить информацию о себе. Однако рядом вовремя оказались родители, объяснив, что подросток имеет дело с мошенниками.

По данным издания, вчера, 9 августа, юной жертве позвонили снова — в этот раз представились сотрудниками Госуслуг, сообщили о взломе аккаунта и переводе денег его родителей на Украину. Затем парня перевели на «работницу Росфиннадзора», которая убедила его не рассказывать родителям о случившемся.

Последним в цепочке стал мужчина, представившийся офицером ФСБ. Мошенник позвонил по видеосвязи, на стене позади него висели портреты президента России Владимира Путина. Поняв, что денег в доме нет, он убедил подростка передать все золото курьеру. При этом встреча состоялась не у подъезда, где есть камеры, а у ближайшей церкви, которая не находится под видеонаблюдением.

В итоге подросток решил серьезно поговорить с родителями и рассказал им обо всем произошедшем. Он настойчиво просил мать изменить загадочный «индивидуальный номер клиента», под предлогом которого парня пытались убедить зайти в банковские приложения родителей. Сначала он отказывался верить, что такого понятия вообще не существует. Семье пришлось долго убеждать сына, что все эти звонки были частью мошеннической схемы.

Как выяснилось, юноша не знал базовых вещей: что настоящие сотрудники госорганов никогда не связываются через Telegram или другие мессенджеры, не имеют права разговаривать с несовершеннолетними без присутствия родителей, и что его персональные данные могли быть получены преступниками из различных источников, а не только от официальных ведомств.

Издание отмечает, что сейчас подросток находится в тяжелом психологическом состоянии — пережитый стресс оказался настолько сильным, что родители приняли решение обратиться за помощью к детскому психологу. Параллельно семья готовит заявление в полицию, чтобы официально зафиксировать факт мошенничества.

На возврат утраченного не надеюсь. Но не могу оставить это просто так. Поговорите со своим детьми! Объясните, что всегда и сразу нужно обращаться за помощью к родителям. Даже если очень страшно, — поделилась мать подростка.

Ранее в свердловском Первоуральске девятилетний школьник перевел с карт матери почти 500 тысяч рублей. Он выиграл игровую валюту в онлайн-игре, перешел по ссылке мошенников и отсканировал присланный ими QR-код в банковском приложении. Деньги списали с дебетовой и кредитной карт.

Россия
Москва
подростки
мошенники
обман
золото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.